يبدو أن صيحة “تيك توك” بدأت تطغى على حياة الفنانين ومؤخراً خاضت التجربة الفنانة المغربية دنيا بطمة. وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قامت بتسجيله على حسابها الخاص. وفيه ظهرت وهي تقوم بأداء مشهد تمثيلي.

وانقسم إثر هذا المتابعون بين من سخروا منها وتنمروا عليها بطريقة قاسية ومن اعتبروا أنها تتمتع بموهبة التمثيل وأنه يمكنها الانتقال إلى هذا المجال الفني. ومما جاء في التعليقات: “يجي معاها تمثيل” و”الدم ديزل يا لطيف” و”يلاه كانت زوينة بدلت تاني راس” و” هادي دنيا ولا دك الشبيهة ديالها؟”. كما اكتفى بعض الناشطين برموز تشير إلى الغثيان أو تدل على الشتم.

ويشار إلى أنه تم في وقت سابق نشر مقطع مصور لها تبين أن مشاهده أُخذت من أرشيفها حيث ظهرت فيه بإطلالات مختلفة. وأظهر ناشروه من خلاله الفارق بين شكلَيها في الماضي والحاضر… وهو ما أطلق حملة من التنمّر ضدها على عدد من الحسابات حيث رأى بعض المتابعين أنها أجرت الكثير من التعديلات التجميلية التي أدت إلى تغير مظهرها بشكل تام.