خرج الفنان العراقي ” علي يوسف ” بمقطع فيديو له عبر حسابه على تطبيق ” تيك توك ” وهو يغني أغنية ” مرحب يا هلال ” بمناسبة قدوم شهر رمضان .

وأعادت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” نشر الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للتعليق على عودة ظهور علي يوسف من جديد بعد قرار اعتزاله الذي أعلن عنه مؤخرا .

فكتبت مي العيدان في تعليقه على الفيديو ساخرة : ” هذا مو أمس قال اعتزل .. شنو قص شعره ورجع .. قلت لكم أمس ما يقدر يعتزل ” .

وتفاعل المتابعون مع تعليقها بشكل كبير فالبعض منهم أيد رأي مي العيدان والبعض الآخر دافع عن الفنان علي يوسف معتبرين أن له حرية الاختيار فيما يتعلق بالاعتزال أم لا .