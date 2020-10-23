تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لأحد متابعي الناشطة السعودية هند القحطاني، أبدى فيه إعجابه بهند بشكل كبير، حيث قال إنها من العشر الاوائل في العالم في الكرة المسطحة”.

فقد نشرت هند القحطاني المقطع الصوتي على حسابها في سناب شات والذي قال فيه: “انا ترى من الفانزات والمعجبين فيها جدا وانا بحياتي ما كنت فانز لاحد بتارخي وعمري 42 سنة لا فنانين ولا لاعبين ولا اي احد ولكني انصعت غضبا عني لهند القحطاني الحقيقة انا اعتبرها الاولى في العالم العربي وربما تكون من العشر الاوائل في الكرة المسطحة الارض المسطحة”.

وقد أثارت عبارة “الكرة المسطحة الارض المسطحة ” موجة واسعة من ، حيث دشن المغردون وسما بعنوان “الكرة المسطحة”، وآخر يحمل اسم “هند القحطاني” معلقين على الخطأ الكبير في الوصف سواء من ناحية علمية أو لفظية أو حتى كتصنيف.

وقالت إحدى المغردات: “في جدلية إنك لو حطيت معلومتين الاثنين مستفزات.. وخليت واحدة غلط.. الغالب ان الناس تمسك في الجملة الغلط وتسلّم بصورة لا واعية بالجملة الأقل استفزازا باعتبار أنها صحيحة.. يعني الحين الكل ضمنيا ما عنده مشكلة إن المذكورة من العشرة الأوائل في العالم بس عنده مشكلة مع الكرة المسطحة”.

وفي التعليقات أيضًا:”للي يستغرب ان هند القحطاني كل يوم تطلع ترند .. يا جماعة في كمية عقول مسطحة بأعداد رهيبة الله يخارجنا”.