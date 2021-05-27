تسبّبت صورة نشرتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في “إنستغرام” في سخرية عدد كبير من متابعيها منها.

ونشرت ياسمين الصورة التي تجمعها بزوجها في محاولة منها لتشبيه علاقتهما بعلاقة الأسد بلبؤته، ورأى البعض أن هذا التشبيه غير ملائم.

وأثارت ياسمين عبد العزيز موجة من الجدل بهد نشرها الصورة، وبدأت التعليقات الساخرة من متابعيها تنهال على الصورة.

وكان الفنان أحمد العوضي قد ردّ على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تصريحات قال فيها: “غير صحيح بالمرة، حد يسيب حياته، يبدو أن من أطلقوا هذه الشائعة ناس فاضية”، مؤكداً أنه لا يمكنه الردّ على كل شائعة تطارده، لأنه لو فعل ذلك فسيضطر للحديث كل يوم، لأن الشائعات تطارده بصفة يومية.

يُشار إلى أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي شاركا في موسم الدراما الرمضاني المنقضي بمسلسل “اللي مالوش كبير” والذي شهد على أول لقاء فني بينهما بعد زواجهما العام الماضي، وشاركهما بطولته: خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج مصطفى فكري.