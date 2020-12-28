أحدثت صور قديمة للشابة ​نيكول سعفان​ حبيبة المخرج ​طارق العريان​ طليق ​الفنانة أصالة​ موجة من السخرية بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا أنف نيكول في الصورة القديمة غريباً ما يدل على أنها أجرت له عملية تجميل فاشلة ثم عادت وعدلته لاحقاً.

وتداولت إحدى الصفحات على تلك المواقع صوراً لنيكول قبل وبعد التجميل، ووصفها بعض المعلقين ب”الساحرة” ومن التعليقات على صورها قال أحدهم :””انزين ليش الهجوم عليها عشان هو يحبها هي وش ذنبها الرجال يشل ذنبه هو لي راح لها غريبين صراحه وبعدين هي حلوه وجذابه جدا”، وفيما خص علاقتها بالعريان فقد انتقد عدد كبير فكرة الهجوم على الثنائي، مؤكدين أنه ليس من حق أي شخص التدخل في علاقتهما.

إشارة إلى أن نيكول سعفان من مواليد 1998، وهي تصغر العريان بحوالى 35 عامًا، وهي من أصول أرمينية.









