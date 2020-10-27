أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف حالة واسعة من الجدل والسخرية بعد تصريحها حول جائحة كورونا التى قالت فيه ان الانسان سيتغلب على الكورونا مثلما تغلب على الديناصورات.

فردا على سؤال خلال مشاركتها في مهرحان الجونة، قالت رانيا يوسف “عشان بني ادم تخلق في الغابة كان بحارب الديناصورات فاحنا مش هنحارب كورونا حنحاربها طبعا وحنتأقلم معاها حتى لو بقت معانا شوية ان شاء الله كله بعدي”.

وتسبب هذا الأمر فى حالة من الجدل والسخرية وأطلق رواد مواقع التواصل هاشتاغ “مدام رانيا”، للتعليق على تصريحها، خاصة أن الديناصورات انقرضت قبل فترة طويلة من وجود الانسان.

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور كالتالي: “لا وبتتكلم بثقة أوي وطموح عالي ماشاء الله”، “فصلتيني ضحك يا مدام رانيا”، “الإنسان حارب الديناصورات معلومة علمية عظيمة”، مدام رانيا أفلام الأكشن مبسوطة منك أوي”، “في رواية أخرى كان الإنسان يصطاد الديناصور ويشويه ع السيخ”.

وقارن عدد آخر من المغردين تصريح رانيا يوسف بتصريح ياسمين صبري الأخير عن “كورونا”، قائلين: “مدام رانيا بتعلي على مدام ياسمين صبري”.

وقد حاولت رانيا يوسف تدارك الموقف غبر تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده”.

يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده pic.twitter.com/Lbxh5GdhAy — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 26, 2020

وردا على تعليق من احد متابعيها انها مثقفة قالت رانيا يوسف: انا مش بدعي الثقافه انا بهزر.. بطلوا عقد بقا”.

انا مش بدعي الثقافه انا بهزر بطلوا عقد بقا — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 26, 2020