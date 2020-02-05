سخرية وانتقادات جارحة من فلة الجزائرية بعد مقارنة نفسها بنادية لطفي.. وهي ترد

تعرضت الفنانة الجزائرية فلة لموجة من السخرية والانتقاد بسبب تعليقاتها على خبر وفاة الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي.
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كنت اقصد اني أشبهها و اعشق اني شبهونني لها #mon_idole la beauté 💔🤲🥰 Que Dieu ait son âme. Cette grande actrice qui était l'emblème de la beauté du cinéma égyptien qui a bercé notre enfance Que Dieu ait son âme. cinema#_ #الزمن_الجميل❤️ #Nadia_lotfi
ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للراحلة مع أخرى لها مشيرة إلى وجود شبه في الملامح بينهما.
وكتبت: “كنت أقصد إني أشبهها وأعشق إني شبهونني لها”. إلا أن الكثير من المتابعين لم يوافقوها الرأي. وأشار بعضهم إلى أن لطفي لم تخضع لأي عملية تجميل على عكسها تماماً.
ومما كتب في التعليقات: “متشبهيلها في حتى حاجة” و”مفيش شبه خالص بينكم” و”هاداك نادية لطفي بلا عملية تجميل شابة انتِ بعملية تجميل متشبهي والو يا مطلوعة”.
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الصورة على الشمال مع الفنانة القديرة و اول فنانة خليجية @lailaabdulaziz في عمري تسعة عشرة سنة و الثانيين قبل ما انفذ البوم تشكرات يعني طبيعي مليار في المئة ..كسل و عرض و شوف جمالي الطبيعي …الي طوال الألسنة..
ودافع عنها آخرون معتبرين أن الشبه واضح وأن الفنانة الجزائرية أكثر جمالاً. وردت الأخيرة من خلال نشر صور لها تعود إلى مرحلة شبابها وعلقت: “الصورة على الشمال مع الفنانة القديرة وأول فنانة خليجية ليلى عبد العزيز. في عمري تسعة عشرة سنة والثانيين قبل ما أنفذ ألبوم تشكرات يعني طبيعي مليار في المئة. كسل وعرض وشوف جمالي الطبيعي الي طوال الألسنة”.
ونشرت أيضاً صورة أخرى للفنانة المصرية مع التعليق: “هناك ناس لن تعاشرهم ولا قابلتهم لكن تتعلق بيهم طول حياتك ولما يفارقونا ننعيهم كأننا نودع أم غالية سبحان الله ربنا يرحمها ويرحم امهاتنا”.