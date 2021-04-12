نعت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” في منشور لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية .

فكتبت فيفي عبده : ” الله يرحم البرنس فيليب .. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ” .

وتعرضت فيفي عبده إلى موجة من السخرية والانتقادات بسبب هذا المنشور لما تضمنه من صور نشرتها على أساس كونها للأمير فيليب ولكن جاءت صورة منهم فقط له والباقين لشخصيات أخرى .

كما أبدى الكثير منهم استغرابهم من شعورها ودعائها له بدخول الجنة .. فجاءت التعليقات مثل : ” إنتي بتزيطي في الزيطة أراهنك إنك تكوني عارفة ده مين اصلا ” و ” إنت كل الناس عندك في الجنة ونعيمها ” و ” روحي نامي يا فوفا ” .

وأيضا ” إنتي شكلك صحيتي من النوم عطشانة قولتي إما أقوم أنزل البوست ده ورجعتي نمتي ” و ” فوفا إنتي حسابك متهكر أو إيه الحكاية ” و ” فوفة الصور لأشخاص مختلفين وبس واحدة للأمير فيليب ” .