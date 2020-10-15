رحل النجم محمود ياسين عن عالمنا صباح أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد مشوار فني حافل قدم خلاله ما يقرب من 260 عمل فني، تنوعت بين المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون، والتي عمل خلالها مع أغلب نجوم جيله الرجال، ولكن ليس من ضمنهم الزعيم عادل إمام.

وكان من المفترض أن يشارك الراحل محمود ياسين في بطولة “مسلسل صاحب السعادة”، الذي عُرض خلال رمضان 2014، حيث كان ذلك المسلسل سيشهد تعاونه الأول مع النجم عادل إمام، رغم المسيرة الفنية الطويلة لكليهما.وتردد بأن نسيان محمود ياسين أثناء التصوير جعل الخلافات تكبر بينه وبين عادل إمام، وهو ما دفع صناع العمل لتدارك الأمر واستبدال الفنان خالد زكي به.

وسرعان ما إنتشرت شائعات أن الاخير كان يعامله على أنه ممثل درجة ثانية، وهو ما نفاه تماماً مؤكداً أن محمود ياسين هو حبيبه وصديقه وهذا الكلام غير صحيح، ولا مشكلة تسببت في إعتذاره، وكان إمام قد رشح إبنته رانيا محمود ياسين لتشارك في بطولة “مسلسل ​فلانتينو​”، الذي عرض في رمضان 2020.

بعدها بدأت الشائعات تؤكد على أن محمود ياسين أصيب بمرض الزهايمر، ولكن زوجته نفت الأمر في بيان رسمي وأبدت استياءها من هذه الاخبار، وهو بصحة جيدة وسط أفراد أسرته وفي أحد لقاءاتها قالت إنه لم يعتزل الفن، لكنه أعطى للتمثيل كثيراً ولذلك لا يمكنه المشاركة في أي عمل لا يليق بمشواره.

أما عن الخلاف الذي دار بين محمود ياسين وعادل إمام رفضت الفنانة رانيا محمود ياسين الدخول في تفاصيل الأمر حينما سُئلت عنه بـ”برنامج شيخ الحارة” ووصفت الوسط بالجحود، واكتفت بقولها موجهة حديثها لعادل إمام: “ربنا يوفقه”.واستكملت: “الموضوع دا الكسبان فيه محمود ياسين لأن محمود ياسين مش هينفع يتحط رقم 2” لكن الفنانة “شهيرة” حسمت الأمر في وقت لاحق في البرنامج ذاته، وألقت اللوم على الزعيم مؤكدة إنه لم يتواصل مع زوجها: “عادل إمام لم يتصل بمحمود ياسين حتى في مرضه، وهو أمر لا نفهمه،

جدير بالذكر أنه رغم هذه الأزمة، إلا أن هذا الخلاف انتهى في السنوات التالية، وبالفعل شاركت بعدها رانيا محمود ياسين مع النجم عادل إمام في بطولة مسلسل فلانتينو الذي قام بنفسه بترشيحها للدور وتم عرض المسلسل في رمضان 2020.