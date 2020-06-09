حلّت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” ضيفة في لقاء تليفزيونى سابق مع برنامج “ON Set”، حيث روت صبري عن ذكرياتها أثناء تصوير مسلسل “جبل الحلال” مع الفنان الراحل “محمود عبد العزيز”، وقالت إن انطباعه الأول عنها كان نصيحتها بعدم التمثيل وذلك بسبب متاعب المهنة .

كما كشفت ياسمين صبري خلال اللقاء عن طبيعة علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وأكدت أنه كان بمثابة الأب الروحي لها حيث دائما ما يوجه لها النصائح في كواليس المسلسل الذي تشاركا في بطولته وكان يستمتع كثيراً بلهجتها الإسكندرانية لأنه من ابناء الإسكندرية ويعتز بانتماءه إليها .

يُذكر أنه منذ عدة أيام مرّت ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي ولد يوم 4 يونيو 1946. وتوفى فى 12 نوفمبر 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، وحرص نجوم الفن علي أحياء تلك الذكري، حيث رثاه البعض ودعا له آخرون، وعلي رأسهم زوجته الأعلامية “بوسي شلبي” التى حرصت علي إحياء ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل من أمام قبره، حيث شاركت المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” بصورة لمصحف أمام قبره، وعلقت عليها قائلة :” شاركوني الدعاء وأنا بجواره الآن في يوم ميلاده الفاتحة#محمود_عبد_العزيز”.