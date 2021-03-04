تصدر هاشتاغ “سعاد تعتذر لنادر” ترند السعودية اليوم بعد تداول مقطع فيديو لمشهورة “سناب شات”، سعاد الجابر ظهرت فيه وهي تعتذر لطليقها نجم مواقع التواصل الاجتماعي، نادر النادر، بعد طلاقهما.

وقالت ”سعاد الجابر”، في الفيديو:” اعتراف بسيط وخفيف لأول مرة أقولها طبعا انا اللي طلبت من أبو راشد الانفصال وأنا أعترف بخطئي”.

#سعاد_تعتذر_لنادر



This is why it is trending pic.twitter.com/hUrpBVEUTd — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) March 4, 2021

وأضافت:” أتمنى من أبو راشد يقبل منى هذا الاعتذار ونرجع مثل الأول وأحسن بالحلوة وبالمرة، وبأيام قادمة جميلة”.

وقد دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاقًا يحمل عنوان “سعاد تعتذر لنادر”، والذي صعد لترند تويتر بعدما انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيها.

وقد اثار الفيديو تفاعلا كبيرا بين الناشطين على مواقع التواصل حيث استغرب كثيرون ان يكون الاعتذار علنيا حيث كتب احدهم: “مو لازم تصور و تعتذر طيب تعتذر له بدون ما تصور ليه كذا اي شيء لازم يصورنه ترا مقرف كل شيء تصورونه وتطلعونه للناس”.

حسيت اصلااا ذي الهبه الجديدة — Rayan (@omRayan84308354) March 4, 2021

مره شي يقهر ! — عّ (@liiil_111) March 4, 2021

وكان نادر النادر قد نشر مقطع فيديو أثار جدلاً كبيراً، حيث ظهر به وهو نائم على سرير مستشفى ويبكي، مؤكداً انفصاله عن زوجته سعاد جابر.