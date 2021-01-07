وقفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أخيراً أمام الكاميرا لتخضع لجلسة تصوير. وهو ما بدا من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيه وهي ترتدي كنزة نُقشت عليها كلمة Alaia مُحقّقةً بذلك أكثر من 546 ألف مشاهدة.

وفي السياق نفسه، تناقل الناشطون على عدد من حسابات التطبيق فيديو آخر لنانسي وهي تراجع مع المصوّر ما تم تصويره، وفي الأثناء سُمع سعال إحدى العاملات في فريق العمل. ومع تكرار الأمر نبّهتها إلى ذلك، وأشارت إلى أن “سعلة واحدة” يمكن أن تصبح الآن “تريند” على مواقع التواصل الاجتماعي… وتفاعل مع تعليقها الكثير من المتابعين على تلك الحسابات وتذكّر هؤلاء الآثار النفسية وحالة الهلع التي يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن نانسي عجرم ودّعت العام 2020 مع محبيها ومتابعيها خلال حفل أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت على حسابها في “إنستغرام” صورة التُقطت لها خلاله حيث تألقت بفستان من المخمل الأسود.