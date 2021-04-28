خلال لقائه في “برنامج العرافة” المذاع على قناة “المحور” قال المطرب الشعبي سعد الصغير : “اللى يتجوز على مراته من وراها حرية شخصية مش خيانة”، وأضاف الصغير باكيا: “مراتي متستاهلش إني اتجوز عليها وباقول لها إنتى جبل، واللى استحملتيه يؤكد أنك فعلا جبل”.

وكشف المطرب الشعبي سعد الصغير في لقاء سابق، صحة ما يتردد حول زواجه على زوجته الأولى، وأكد خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي بقناة “القاهرة والناس”: “ما اتجوزتش ولا مرة عرفي على مراتي، وهي ست أصيلة وعمرها ما تسيب البيت، ومش موافقة على نزواتي وأنا اللى باسيب البيت، ولا يمكن اتجوز عليها”.

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وفي ذات اللقاء ببرنامج «العرافة»، انسحب المطرب الشعبي، سعد الصغير، على الهواء رافضًا عرض أحد الفيديوهات، قائلًا : «ده فيه خراب.. كله كوم والفيديو ده كوم.. هتخربوا مستقبلي»، وانفعل المطرب الشعبي، قائلًا لـ بسمة وهبة : «حرام عليكي أنا عندي عيال.. أنا ماشي ومش عاوز حاجة.. ده خراب بيوت».

وأجاب «الصغير» على سؤال «بسمة»: «ليك وش واحد ولا بوشين»، قائلًا : «أعيش في حياتي بوش واحد، وقدام مراتي بوشين»، وقال: «زوجتي دى جبل، ولو عملت حاجة تاني في حقها، هبقى إنسان قذر».

وذكر «الصغير» خلال اللقاء أنه عضو عامل بنقابة الممثلين، مضيفًا : «معرفش أغني.. وخدت الكارنيه بدعاء الوالدين».

فيما شن «الصغير» هجوما حادًا على مغني المهرجانات عمر كمال، بعد تصريح الأخير، بأن تاريخ سعد الصغير الفني بالكامل، لم يحقق ما حققته أغنية واحدة له، حيث رد “ده أنا اللى وقفت معاك، وكلمت ناس عشان أساعدك في قضيتك.. أنت ملكش تاريخ.. أنت كنت بتتفرج عليا، مفيش مطرب ليه تاريخ.. إحنا بنرقص ونغني مع راقصات.. التاريخ مع العلماء اللى بيقدموا كل مفيد للناس”.

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