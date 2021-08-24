واجه الفنان ” سعد الصغير ” بعض التعليقات المهاجمة له والتي اتهمته بالبحث عن التريند وال ” شو ” على خلفية الفيديو الذي ظهر به مؤخرا مع طفلين شقيقين مشردين بأحد الشوارع في محافظة الاسكندرية معلنا عن تبنيه لهم وتوفير سكن وعمل ملائم لهما .

ورد سعد الصغير على تلك الانتقادات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” أتمنى من الناس اللي بتقول شو وترند والكلام ده يسمعوا كويس الكلام اللي في المداخلة فقط .. سعد الصغير مش محتاج الترند ولا محتاج حد يقول سعد عمل ومش عمل التجارة مع الله فوق أي شي ” .

وتابع : ” ياريت الناس اللي فاضية وبتتكلم تعمل خير ولو عايز أعمل شو يا جماعة والله والله مش هعمل بطفلين عندي حاجات أكتر من كدا ممكن أعمل شو .. ربنا محدش بيضحك عليه وربنا يكرمنا ونفضل ونعمل خير ” .

يذكر أن الفنان سعد الصغير كان قد كشف خلال البث المباشر الذي قد خرج به أثناء مقابلته لهذين الطفلين (يحيى ومحمد)عن أنهما ضحية للتفكك الأسري بعد إنفصال والديهما وكلا منهما تزوج ولم يتمكن يحيى ومحمد من العيش مع زوجة الأب وزوج الأم بسبب المعاملة السيئة منهما لهما .