كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال حواره ضمن برنامج «العرّافة» الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، أنه خلال تشييع جنازة والدته، لم يجد أحداً حوله من زملائه في الوسط الفني.

وقال سعد الصغير: «عملت أفراح لناس ومخدتش فلوس.. عملت فرح غادة عبد الرازق وغنيت ساعتين ومخدتش جنيه، لكنها مقالتش البقية في حياتك.. كان واجب عليها تليفون صغير».

وأجاب الصغير على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: “كام مرة شيطانك غلبك؟، قائلاً: «كتير.. ولا مرة انتصرت.. وكل مرة بيغلبني..أنا إنسان ضعيف ولما بصلي بكون جامد». وأضاف: «أنا مدرسة في الغناء، وعبد الباسط حمودة وشيبة بيقلدوني، وأنا صاحب فضل على الليثي ولو مشيت في الشارع جنب شاكوش وبيكا، الناس هتعرفني ومش هيعرفوهم».

وشنّ سعد الصغير هجوماً حاداً على زميله عمر كمال، بعد تصريحه: “تاريخك كله ميجيش حاجة في عود البطل”… إذ قال: “أنا اللى وقفت معاك، وكلمت ناس عشان أساعدك في قضيتك.. أنت ملكش تاريخ.. أنت كنت بتتفرج عليا”. وأضاف: «مفيش مطرب له تاريخ.. إحنا بنرقص ونغني مع راقصات.. التاريخ مع العلماء اللي بيقدموا كل مفيد للناس».