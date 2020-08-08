خضع الفنان المصري ” سعد الصغير ” لعملية جراحية مؤخرا حيث تم تركيب دعامتين في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية منذ أيام قليلة نقل علي إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة .

وقال سعد الصغير في تصريحات صحفية له بإنه شعر بألام في القلب منذ إسبوع وهو الأمر الذي استدعى ذهابه إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تأكد إحتياجه لإجراء هذه العملية .

وأشار إلى إنه حاليا يتواجد في منزله لقضاء فترة النقاهة بعد مغادرته للمستشفى خلال الساعات الماضية وأن حالته الصحية مستقرة .

وأضاف : ” الحمد لله تخطيت الأزمة وعدت إلى حياتى الطبيعية .. مرت الأزمة على خير ” .