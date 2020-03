سعد الصغير يعلق على تحدي الخير : ” مش شرط حدث أو حاجة كبيرة تحصل فتساعد “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مساء الفل علي اخواتي وحبايبي بقول كل كلمه من كل قلبي في ظروف صعبه ما يعلم بها غير ربنا مش هقولكم انا هتحدي ولا هقول كام اسره ولا كام شخص حاجة واحده بس كنت كمان في مشهد من فيلم ابقي قابلني قولتها وانا في مشهد بتاع وانا في السجن. لو كل واحد معا فلوس او غني ساعد حد فقير بس بحاجة بسيطه عمرنا ماهنوصل في الي احنا في اه احسن من ناس تانيه كتيره وبلاد تانيه كتير بس انا بتكلم في حاجة معينه الي هيا مش شرط حدث يحصل او حاجة كبيره تحصل والعالم شايفها فا تساعد علشان ظروف ما وبعد كدا تقول انا عملت الي عليا ياجماعه اقسم بالله الي بيعمل خير طول عمروو هيفضل في خير طول عمروو وكفايه السيره الحلوه وحب الناس #بسيطه ومش هطول عليكو ياريت الناس الي بتعمل خير وتتحدي تعمل التحدي ده مع ناس الغلبانه التعبانه الي انا كنت واحد في يوم من الايام منهم مش ايام ولا شهور فقط ياريت نساعد بعض طول حياتنا افهم وخاليك عارف كدا هنموت كلنا وكلو هيبقا زي بعضو خالي الي معاك مايبقاش بتاعك انت وبس في غيرك محتاج ربع بسيط من الي معاك وانت خد الباقي ياعم واعمل الي انت عايزو . اتمنا كلامي يبقا مفهوم ويوصل لكل حد محترم اصيل بيعمل خير وبيحب الناس من قلبو بجد وطيب . وان شاء الله ازمه وهتعدي باذن الله ربنا هيكرمنا وهنبقا احسن ناس في الدنيا❤️🙏🏻🙏🏻 اللهم امين