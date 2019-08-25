سعد الصغير يغني في حفل زفاف صيني .. ” أهم حاجة إنهم فهموني “

نشر الفنان المصري ” سعد الصغير ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور أثناء إحيائه لحفل زفاف شاي صيني .
ويظهر سعد في الصور وهو يغني للعروسين .. كما ظهر العريس وعروسته التي تبدو إنها عربية وعلى الأرجح مصرية الجنسية .. كما ظهرت والدة العريس .
وكتب سعد في تعليقه على الصور قائلا : ” وأنا بغني صيني وأهم حاجة أنهم فهموني .. النهاردة فرحي يا جدعان ” .
يذكر أن سعد الصغير كان قد طرح مؤخرا أغنية مصورة بعنوان ” أعمل كده كده “وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي .
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وانا بغني صيني واهم حاجة انهم فهموني 😂❤️ #انهاردا_فرحي_ياجدعان😂❤️