سعد الصغير يغني في حفل زفاف صيني .. ” أهم حاجة إنهم فهموني “

نشر الفنان المصري ” سعد الصغير ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور أثناء إحيائه لحفل زفاف شاي صيني .

ويظهر سعد في الصور وهو يغني للعروسين .. كما ظهر العريس وعروسته التي تبدو إنها عربية وعلى الأرجح مصرية الجنسية .. كما ظهرت والدة العريس .

وكتب سعد في تعليقه على الصور قائلا : ” وأنا بغني صيني وأهم حاجة أنهم فهموني .. النهاردة فرحي يا جدعان ” .

يذكر أن سعد الصغير كان قد طرح مؤخرا أغنية مصورة بعنوان ” أعمل كده كده “وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي .