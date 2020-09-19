شارك الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه على انستغرام بصورة جديدة له جمعته بجدته، خلال زيارته لها في المغرب.
وعبّر سعد لمجرد عن سعادته بلقاء جدته، اذ انه علّق على الصورة كاتبا: “فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة، الله يخليك لينا و يمتعنا برضاك الله ينصر سيدنا “.
وقد لاقى منشور سعد لمجرد استحسان عدد كبير من المتابعين حيث نالت اكثر من 400 الف اعجاب والكثير من التعليقات مثل: “الله يحفظها و يخليها لكم فوق راسكم
على صعيد آخر طالب سعد لمجرد مؤخرا بإعدام مغتصب الطفل المغربي عدنان بوشوف في مدينة طنجة، مشيراً الى أن الإعدام قليل في حق المجرم.