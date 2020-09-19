شارك الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ متابعيه على انستغرام بصورة جديدة له جمعته بجدته، خلال زيارته لها في المغرب.

وعبّر سعد لمجرد عن سعادته بلقاء جدته، اذ انه علّق على الصورة كاتبا: “فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة، الله يخليك لينا و يمتعنا برضاك الله ينصر سيدنا “.

وقد لاقى منشور سعد لمجرد استحسان عدد كبير من المتابعين حيث نالت اكثر من 400 الف اعجاب والكثير من التعليقات مثل: “الله يحفظها و يخليها لكم فوق راسكم ”.

على صعيد آخر طالب سعد لمجرد مؤخرا بإعدام مغتصب الطفل المغربي عدنان بوشوف في مدينة طنجة، مشيراً الى أن الإعدام قليل في حق المجرم.