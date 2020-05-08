يحتفل الأمير الحسن بن محمد السادس، ولى العهد المغربى، بعيد ميلاده السابع عشر، اليوم الجمعة، حيث ولد ولى عهد المغرب فى ذات اليوم من العام 2003، وهو الابن الأكبر للملك محمد السادس العاهل المغربى، وزوجته سلمى بنانى، ولديه شقيقة صغرى تدعى لالة خديجة.

وبهذه المناسبة هنأ الفنان المغربى سعد لمجرد، الأمير الحسن، حيث نشر صورته بالزى الرسمى، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، وكتب فى تعليقه على الصورة، “بمناسبة عيد ميلادك صاحب السمو الملكى ادعو الله أن يجعل عامك مليئًا بالبهجة والسرور.. الله ينصر سيدنا.. عيد ميلاد سعيد مولاى الحسن”.

كما نشرت دنيا بطمة صورة للملك مع ولي عهده وكتبت: “عيد ميلاد سعيد لأميرنا مولاي الحسن الله يحفظك وأتمنى لك دوام الصحة والعافية ”.