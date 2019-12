سعد لمجرد وميريام فارس مفاجأة موسم الرياض

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

So happy to be back on stage 🤗#الله_ينصر_سيدنا #saadlamjarred1 #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever #bismillah