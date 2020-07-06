أعلن الفنان المغربى سعد لمجرد عن تأجيل طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم “عدى الكلام”، والذى كان مقرر طرحها امس الأحد وذلك حدادا على الفنانة المصرية رجاء الجداوى التي وافتها المنية صباح امس عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد .

وكتب سعد لمجرد عبر خاصية “الستورى” على حسابه على انستغرام، “احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة”.

وكانت سعد لمجرد قد حرص على توجيه رسالة عزاء في الراحلة اذ نشر صورتها وعلق كاتبا: “تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.”.