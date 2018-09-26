سعد لمجرد يواجه مشكلة كبيرة في تونس والمغرب بعد فضيحة الإعتداء الجنسي

لا تزال قضية الفنان ​سعد لمجرد​ واتهامه بإغتصاب فتاة جديدة قبل تتفاقم، وفي جديدها فقد قررت إذاعة “موزاييك” التونسية وقف بثّ أغنيات لمجرد، بعد أيام من قرار بعض الإذاعات المغربية بوقف بث الأغنيات، في وقت رفضت إذاعة “شذى إف إم” المغربية التوقف عن بث الأغنيات، مشيرة الى انها ستوقف البث عندما يصدر حكم بجرّم لمجرد.



هذه القرارت تم اتخاذها بسبب سخط الجمهور من تصرفات لمجرد المتكررة بالإعتداء الجنسي على الفتيات، حيث يواجه حالياً وللمرة الثانية تهمة الإعتداء الجنسي على فتاة في منتجع سياحي بمدينة “سان تروبيه”.