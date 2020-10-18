لفت الفنان المصري تامر حسني الأنظار، بإطلالة كاجوال، خلال تصدره غلاف ألبومه الغنائي الجديد “خليك فولاذي”، والمرتقب طرحه خلال الفترة المقبلة.

فقد ظهر تامي حسني بسترة متعددة الألوان و”تيشرت” أبيض، مع بنطلون جينز قاتم اللون، وساعة فارهة تزين زراعه الأيسر.

غير أن الساعة بالذات خطفت الانظار نظرا الى فخامتها وسعرها الخيالي والتي هي من ماركة “ريتشارد ميل” السويسرية، وهي من مجموعة “56 رينجيت”، والتي يصل سعرها إلى مليون و885 ألف يورو، أي ما يعادل 34 مليون و690 ألف جنيه مصري.

وكان تامر حسني قد أعلن، عبر صفحته الرسمية لى الفايسوبك، طرح أغنية “مبطلناش إحساس”، من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وتأتي الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإدارة إنتاج هاني صليب، والأغنية إنتاج فني TH production هاني زهران.