نشرت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا صورة جديدة لها عبر حسابها عللاى انستغرام ظهرت فيها وهي تقود فيها سيارتها الـ رولز رويس كولينان, Rolls-Royce Cullinun, و التي يتخطي سعرها في الولايات المتحدة و اوروبا اكثر من 400.000 الف دولار امريكي , ما يوازي 6.320.000 مليون جنية مصري , و التي يتوقع انها قدمت لها كهدية من زوجها رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة بعد الاعلان عن زواجهم.

تعد رولز رويس كولينان اول سيارة SUV من الصانع الانجليزي , والتي تقدم بمحرك ذو اثني عشر اسطوانة سعة 6.75 لتر توين تربو , و الذي يولد قوة 563 حصان , و 850 نيوتن متر من عزم الدوران , و تستطيع التسارع من 0-100 كم/الساعة في 4.5 ثانية فقط , و الاهم من ارقام الاداء ان السيارة تعد قصر متحرك من الفخامة .

كما ظهرت ياسمين صبري ايضا في صورة جديدة اثناء قيادتها لسيارة استون مارتن رابيد, Aston Martin Rapide , و هي اول سيارة ربعاية الابواب من الصانع الانجليزي , و التي تقدم النسخة الـ S منها بمحرك ذو اثني عشر اسطوانة سعة 6.0 لتر , بقوة 560 حصان , و 630 نيوتن متر من عزم الدوران , و التي تستطيع الوصول لسرعة قصوي 327 كم/الساعة , و التي وصل سعرها الي اكثر من 200.000 الف دولار امريكي , ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري .

لا تعد رولز رويس كولينان السيارة الـ SUV الوحيدة التي ظهرت مع الفنانة ياسمين صبري , حيث تم نشر العديد من الصور من قبل اثناء قيادتها لسيارة رينج روفر سبورت , والتي قد يصل سعرها الي اكثر من 3.000.000 مليون جنية مصري , و نشرت العديد من المجلات و المواقع المصرية والعربية تقارير تفيد بأن رجل الاعمال احمد ابو هشيمة اهدي زوجتة ياسمين صبري اسطول من السيارات الفاخرة , ولكن لم يتم تأكيد مثل هذه المعلومات حتي الان .