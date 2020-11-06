لا زالت الممثلة التونسية درة حديث المتابعين بسبب زفافها والجديد هو سعر فستان عقد القران والفستان الثاني الذي أطلت به خلال سهرة العرس.



الفستانان من تصميم المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​ : الاول الذي اختارته لعقد القران من مجموعة Ready to wear من Pre fall 2020 ويصل سعره الى 3200 دولار أميركي.

أما الفستان الاساسي الذي لبسته في سهرة العرس، فهو من مجموعة Bridal لخريف 2020 ويتراوح سعره بين 320 الف دولار و 350 الف دولار أميركي اذ يمكن ارتداؤه بطريقتين مع وبدون الذيل الابيض.

الفنانة التونسية درّة

الفنانة التونسية درّة

الفنانة التونسية درّة

الفنانة التونسية درّة

الفنانة التونسية درّة













