شن ناشطون وناشطات سعوديون هجوما لاذعا على الفنانة شمس الكويتية على هاشتاغ حمل عنوان “شمس اخرسي”، والذي تصدر الترند في المملكة صباح اليوم.

ويأتي هذا الهجوم عقب تداول مقطع فيديو، ظهرت فيه شمس الكويتية التي تقوم برحلة في أرجاء السعودية حاليًا، بأنها تريد أن تقيم مسابقة للشيفات السعوديات، موضحة أنها اقترحت تلك المسابقة للفتيات كي تدعمهن وتظهرهن.

وأكدت شمس الكويتية، أنها أرادت من تلك المسابقة، أن تُظهر للفانز الخاص بها في العالم وكل مكان، بأن الفتاة السعودية على غير ما يعتقد البعض، وأن الفتاة السعودية تعمل شيفًا وضابطًا وطيارًا وكل شيء، معقبًة: “البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء”.

تدس السم بالعسل بنت الكلب وش قصدها البنت السعودية ماهي اتاكليه زي ما يشوه سمعتها الاعلام؟ ومن متى سمعنا ان الاعلام يقول البنت السعوديه اتاكليه؟ ا



اقسم بالله تدس السم بالعسل #شمس_اخرسي pic.twitter.com/dVqfRNe8jb — J26_بطل الثلاثية (@eunaz_B78) December 2, 2020

وعقب تداول المقطع على نطاق واسع بين المتابعين، استنكر البعض زيارة شمس الكويتية للسعودية في الأصل، متسائلين عن من فرضها عليهم بتلك القوة، بينما رفض البعض الآخر دعمها للسعوديات بتلك الطريقة.

كما اعاد اخرون تصريحات سابقة لشمس الكويتية على قناة مصرية سخرت فيها من المجتمعات القبلية.

#شمس_اخرسي

نبذه من سفالتها والتطاول علينا كتاريخ وانسان شمس (بهبهاني) إيرانيه الأصل وتدعي انها خليجيه وهذا الي واضح بلمقطع الى متى وحنا نحسن مع من يسيء لنا مامليتو من سياسة الاحتواء

pic.twitter.com/aEgCQeK4Cr — فصص (@AK103ksa) December 2, 2020

#شمس_اخرسي

شمس أفشل انسانة مرت على تاريخ الفن، جربت كل شي، غناء ورقص وتمثيل وتميلح واستشارات نفسية وأسرية ..إلخ

والمصيبة إنها ما فلحت في أي شي منها ولا واحد بالمية، كتلة من الفشل تمشي على الأرض. pic.twitter.com/LzVkxdEdZK — عبدالكريم° (@krmi_o) December 2, 2020

#شمس_اخرسي احلفو أن هذي شمس قبل وبعد pic.twitter.com/PU3LAZr3mK — العنود الأسلم (@al_lanod) December 2, 2020

#شمس_اخرسي

كفاك ترمي باحضان الرجال نطلع باقي الفيديوات !

مُعيب ان يتصدر المشهد من يسيء للفن ولعائلته ويبدا بالتنظير على المجتمع وكأنه ملاك منزل ..

كااااافي يابت

ولها مقطع تقول اتشرف ادعم السعوديات !!

ههههههههههه ياخبله السعوديات مستغنين عنك وعن دعمك pic.twitter.com/EzcwB55OeZ — ملائكيــهـ (@MLaykeh) December 2, 2020