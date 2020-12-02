شن ناشطون وناشطات سعوديون هجوما لاذعا على الفنانة شمس الكويتية على هاشتاغ حمل عنوان “شمس اخرسي”، والذي تصدر الترند في المملكة صباح اليوم.
ويأتي هذا الهجوم عقب تداول مقطع فيديو، ظهرت فيه شمس الكويتية التي تقوم برحلة في أرجاء السعودية حاليًا، بأنها تريد أن تقيم مسابقة للشيفات السعوديات، موضحة أنها اقترحت تلك المسابقة للفتيات كي تدعمهن وتظهرهن.
وأكدت شمس الكويتية، أنها أرادت من تلك المسابقة، أن تُظهر للفانز الخاص بها في العالم وكل مكان، بأن الفتاة السعودية على غير ما يعتقد البعض، وأن الفتاة السعودية تعمل شيفًا وضابطًا وطيارًا وكل شيء، معقبًة: “البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء”.
وعقب تداول المقطع على نطاق واسع بين المتابعين، استنكر البعض زيارة شمس الكويتية للسعودية في الأصل، متسائلين عن من فرضها عليهم بتلك القوة، بينما رفض البعض الآخر دعمها للسعوديات بتلك الطريقة.
كما اعاد اخرون تصريحات سابقة لشمس الكويتية على قناة مصرية سخرت فيها من المجتمعات القبلية.