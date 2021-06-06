أثار نجم سناب شات السعودي مشعل الخالدي وزوجته أميرة الناصر ضجةً وجدلا واسعاً، بعدما تحدّاها أن تقوم بتقبيله أمام الناس في أحد المجمعات التجارية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تواجد الخالدي برفقة زوجته، في أحد الأسواق، وكشف المقطع عن وجود بعض الجماهير المترددين على السوق، بينما طلب الخالدي من زوجته بأن تقبله، ولم تبد الأخيرة اعتراضا ونفذت ما طلبه، ومنحت الناصر زوجها قبلة على خده، بشكل سريع، وسط ترحاب من جانب زوجها، الذي ظل يبتسم، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المتابعين.

ودشن المتابعون هاشتاغا بعنوان “أميرة_الناصر_تقبل_زوجها_بالسوق“، منتقدين خلاله الناصر وزوجها، وقال أحد المتابعين:”عشان متابعين وزيادة شهره !! الحب بين الزوجين يكون بالاحترام والتقدير ‏والتغاضي عن الزلات وصدق المشاعر مو كذا”.

وعلقت أخرى:” تعبت اقول اذا ما عزيتي ورزيتي نفسك الناس ما يعزونك ولا يحطون لك قيمة، اللي يرضى بالمذلة يستاهلها”.

وقالت متابعة: “ليتكم مطلقين ولا هالغثاثة الي تطلعونها كل يوم”.

وكانت أميرة الناصر قد ظهرت بفيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”، مؤخرا وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع مشعل الخالدي بعد عودتهما لبعضهما.

وظهر الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت أميرة لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق. وبدأت أميرة الناصر في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: “بوسي رجولي”. وما كان من أميرة الناصر إلا أن قبلت قدميه وقالت: “وليش ما أبوس رجولك”.

وأثار تصرف أميرة الناصر مع زوجها ضجة واسعة بين المغردين الذين وصفوا الأمر بالمقزز واتهموهما بخدش الحياء العام من أجلال شهرة.