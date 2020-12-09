أطل الفنانان السوريان سلافة معمار وسامر المصري، بجلسة تصوير جديدة على لصالح مجلة زهرة الخليج حيث اجتمع الثنائي على غلاف العدد الجديد من المجلة ضمن قسم زهرة فن تحت عنوان “سامر وسلافة اتفقا درامياً واختلفا انسانياً”.

ويروي سلافة معمار وسامر المصري في حوارهما تفاصيل المشهد المؤثر الذي جمعهما في مسلسل “الحرملك” وغيرها من القضايا الفنية والاجتماعية والإنسانية متنوعة.

وشاركت سلافة معمار متابعيها على تويتر بمقطع فيديو من كواليس تصوير الغلاف حيث بدا الانسجام واضحاً بينها وبين سامر رغم اختلافاتهما السياسية.

غير أن أن سلافة لفتت الأنظار بثيابها الجريئة حيث ظهرت ترتدي بذلة سوداء، دون بنطال من أسفلها، ما عرضها لانتقادات من بعض متابعيها.