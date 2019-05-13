سلافة معمار تتغزل في هذا الممثل السوري.. خمنوا من هو وماذا قالت عنه! “

أثنت الممثلة السورية سلافة معمار على أداء زميلها الممثل السوري أحمد الأحمد في مسلسل “حرملك” الذي يعرض حالياً في شهر رمضان حيث نشرت صورة له من العمل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالتالي:
“في أحلى من هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً … أحمد الأحمد أنت معلم”.
وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي سلافة معمار وأحمد الأحمد حيث أثنوا على كلامها وأكدوا أن الأحمد من الممثلين المميزين والذين يجسدون أدوارهم بطريقة محترفة جداً.
في أحلى من هيك ممثل؟
هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً …
أحمد الأحمد #أنت_معلم #سلافة_معمار #أحمد_الأحمد pic.twitter.com/e40AQxvJ1T
— Sulafa Memar (@sulafamemar7) ١٢ مايو ٢٠١٩