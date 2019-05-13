سلافة معمار تتغزل في هذا الممثل السوري.. خمنوا من هو وماذا قالت عنه! “

أثنت الممثلة السورية ​سلافة معمار​ على أداء زميلها الممثل السوري ​أحمد الأحمد​ في مسلسل “حرملك” الذي يعرض حالياً في شهر رمضان حيث نشرت صورة له من العمل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالتالي:

“في أحلى من هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً … أحمد الأحمد أنت معلم”.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي سلافة معمار وأحمد الأحمد حيث أثنوا على كلامها وأكدوا أن الأحمد من الممثلين المميزين والذين يجسدون أدوارهم بطريقة محترفة جداً.



