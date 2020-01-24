سلافة معمار تصف الدراما السورية بـ”المريضة”.. شاهدوا ما الذي قالته عن تيم حسن وقصي خولي وعابد فهد!

وصفت الممثلة السورية ​سلافة معمار​ الدراما السورية بـ”المريضة”، إذ أنها تعاني من ظروف صعبة، مشيرةً إلى أن من أسباب ذلك أنها تفتقد الحاضن الأساسي إضافة إلى تشتت الفنانين وظروف البلد القاسية وصعوبة التسويق.

وأضافت إلى أنه رغم ذلك، فإن الفنانين السوريين ما زالوا رغم ذلك يبذلون جهودهم من أجل النهوض بها من خلال اقتناص الفرص المناسبة لتقديم أعمال تحمل الهوية السورية.

وجاء حديث معمار هذا خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “ليالي الكويت”، إذ عرض عليها مجموعة صور لممثلين سوريين، بينهم الممثل ​باسل خياط​ الذي قالت عنه: “صديق عزيز وممثل قوي ومهم جدا، وبعيدا عن صداقتنا أنا متابعة لأعماله، ودائما عم يكون متميز بخياراته”.

وتابعت معمار: “دائما بقول انه باسل خياط لو موجود بظرف آخر هو دانيال دي لويس العرب.. لأني بعرف امكانياته تماما”.

والممثل ​تيم حسن​ قائلةً: “وين ما زتيتيه بيجي واقف.. أنا معحبة بالطريقة اللي عم يدير فيها نفسه، وهو نجم من الطراز الرّفيع”.

الممثل ​عابد فهد​، الذي أعربت عن سعادتها بالعمل معه في مسلسل “قلم حمرة”، وقالت: “هو ممثل يسعى للتجدد دوما”.

وعن الممثل ​قصي خولي​، قالت معمار: “بخمسة ونص عامل أداء رائع بمسلسل خمسة ونص.. ومشتاقتله كتير”.