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سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

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سلاف فواخرجي

شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي متابعيها صورة لها نشرتها على صفحتها الرسمية عبر انستغرام ظهرت فيها برفقة ابنها حمزة وصديقه صميم، وعلقت عليها قائلة: “صميم وحمزة وانا، من صف الاول ولهلا ودايما انشاء الله الله يحميكم “.
من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها “خط ساخن” الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الإنتهاء من تصويره.

 

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صميم ، حمزة ، وأنا … من صف الأول ولهلأ ودايما ان شاءالله❤️ الله يحميكم 😘😘😘 @samimalsharif @hamzaramadan01 #سلاف_فواخرجي #دمشق

A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on

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