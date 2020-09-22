نشرت الفنانة السورية “سلاف فواخرجي” صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع “إنستجرام”، ترجع لأيام الدراسة حيث ظهرت مع مجموعة من أصدقائها فى تلك المرحلة العمرية، والتى أكدت أنها للمرة الأولى تشاهد تلك الصورة حينما علقت عليها بكتابة: “صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا، أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة ما بتتنسى”.

وتبيّن من خلال تلك الصورة برغم أن ملامحها لم تبدُ فيها واضحة، إلا أن رأى بعض المتابعين أنها كانت جميلة ولا تزال، فيما لفت بعضهم الآخر إلى أنها ازدادت جمالاً مع التقدّم في العمر، وتساءل آخرون عما إذا خضعت لتعديلات تجميلية أم أنها حافظت على ملامحها الطبيعية.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي قامت مؤخراً ببطولة مسلسل “شارع شيكاغو” وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم منهم، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبد العزيز. ويعد هذا المسلسل من أكثر الأعمال الفنية نجاحاً وأثارة للجدل في تلك الفترة. وهو دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي.

وتحدثت الفنانة سلاف فواخرجي​ عن تجربتها العميقة والطويلة مع فريق عمل شارع شيكاغو من ممثلين وفنيين والمخرج. وعبّرت عن المجهود الذي وضعته في هذا العمل من إحساس وتعب. وعبر حسابها الخاص على موقع “تويتر” قالت فواخرجي: “الصور الجماعية اللي تصورناها بمسلسل شارع شيكاغو كتير، دورت على صورة بتجمع الكل بدون استثناء مالقيت.. لانو هالعمل اللي انعمل بالدمعة قبل الضحكة، وبالشقا قبل الفرح انعمل بروح الجماعة، بإيمان الجماعة وبتتفاوت نسبة الايمان احيانا من شخص لآخر وهاد شي طبيعي”.