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سلاف فواخرجي تثير الجدل بوشم على صدرها!

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نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام جمعتها بالممثل اللبناني يوسف الخال.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: “يوسف وانا” مع هاشتاغ اسم مسلسلها الذي يعرض حاليا “هوا اصفر”.

وفيما علق الكثيرون من متابعي سلاف فواخرجي على احداث المسلسل انشغل البعض منهم بالوشم الذي ظهر على صدرها محاولين قرائته.

 

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وكانت سلاف فواخرجي قد كشفت، في وقت سابق، عن الوشم الكبير الذي ظهر على ذراعها وقالت أنه يمثل طائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد وان له علاقة بشخصية شغف التي تؤديها في مسلسل “هوا اصفر” دون ان تذكر الوشم الاخر الذي ظهر على صدرها.

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