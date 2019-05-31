سلاف فواخرجي تثير الجدل بوشم على صدرها!

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام جمعتها بالممثل اللبناني يوسف الخال.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: “يوسف وانا” مع هاشتاغ اسم مسلسلها الذي يعرض حاليا “هوا اصفر”.

وفيما علق الكثيرون من متابعي سلاف فواخرجي على احداث المسلسل انشغل البعض منهم بالوشم الذي ظهر على صدرها محاولين قرائته.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on May 30, 2019 at 6:09am PDT

وكانت سلاف فواخرجي قد كشفت، في وقت سابق، عن الوشم الكبير الذي ظهر على ذراعها وقالت أنه يمثل طائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد وان له علاقة بشخصية شغف التي تؤديها في مسلسل “هوا اصفر” دون ان تذكر الوشم الاخر الذي ظهر على صدرها.

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