أحيت الفنانة ” سلاف فواخرجي ” الذكرى ال 59 لمولد المخرج الراحل ” حاتم علي ” والتي تحل اليوم في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت سلاف فواخرجي صورة لها تجمعها بحاتم علي وكتبت في تعليقها عليها مستذكرة ذكرياتها معه قائلة : ” كتبت لي ذات مرة ياليت حياتنا كأفلامنا ومسلسلاتنا نستخدم فيها “المونتاج” نقتطع منها ما لا نحب ولا نريد ولا نرضى ” .

وتابعت : ” ليس لطبيعة أو إنسان أن يفرضا علينا كيف نعيش ولا خيوطا وهمية تحركنا من خلف ستارة لو كان هناك “مونتاج” كنا اخترنا مشاهدنا الجميلة فقط .. نقرر البداية ونجمّل النهاية ! ألهذا الحد هذه الأمنية مستحيلة يا سُلافْ ؟ ” .

وأضافت سلاف : ” في ذكرى مولدك اليوم والذي كان يعني لك الكثير ياليتنا ” نمنتج ” رحيلك يا حاتم ورحيل أمي وكل أحبائي .. يا ليتنا اليوم نحتفل كما كنا .. يا ليتنا نقص هذه اللحظات الموجعة من شريط حياتنا ويا ليتنا نجمّل كل النهايات ونختصر الأحزان ونودّع الوداعات .. في ذكرى مولدك عشت فينا وبيننا أبداً أيها المبدع ” .