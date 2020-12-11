كشفت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، عن رفضها المشاركة في مسلسل “الهيبة” مع الفنان تيم حسن رغم النجاح الكبير الذي يحققه العمل في اجزائه المتعاقبة مبررة ذلك بالقول انه لا يشبهها وانها “صاحبة مشروع”.

وقالت سلاف فواخرجي في حوار إذاعي، ردا على سؤال حول موقفها من المشاركة في مسلسل “الهيبة” في حال عرض عليها المخرج سامر برقاوي المشاركة فيه، مرددة “مو جوي” أكثر من مرة.

وعن نجاح العمل، قالت سلاف فواخرجي: “حقق نجاح كبير برافو يعطيهم العافية” كاشفة عن مشاهدتها “أجزاء بسيطة” منه.

وعن النجمات المشاركات في المسلسل، رفضت سلاف فواخرجي تحديد اسم معين قائلة “والله كلهم حلوين وكل وحدة عم تجي بمحلها”.

وبررت سلاف فواخرجي رفضها المشاركة في الهيبة، بالقول “بالاخير بحس أني صاحبة مشروع مني ممثلة باخد الورق وبطلع بقول الحوار انا ما بعرف قول حوار واتصور امام كاميرا انا بدي عيش شو بدي حس وبدى اتبنى الشي الذي امامي انا صاحبة مشروع والا كل يوم بتلاقيني على الشاشة لكن انا ما بدي هذا الشي”.

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي بدأت تصوير مسلسل “الكندوش” الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما منهم الفنان أيمن زيدان، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.