نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة شكر الى الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته السيدة أسماء الأسد بعد قيامهما بعزائها بوفاة والدها.

وكتبت سلاف فواخرجي عبر حسابها على انستغرام: “السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، نشكر لكم مواساتكم لنا على مصابنا برحيل فقيدنا الغالي والدنا رحمه الله”.

وتابعت: “أدام الله صحتكم وحماكم وعائلتكم وأدامكم خير هذا البلد”.

كما وجهت سلاف فواخرجي رسالة شكر اخرى الى كل من قدم لها واجب العزاء كاتبة: “عميق الشكر والإمتنان لكل من واسانا بمصابنا الأليم بفقدان والدنا محمد فواخرجي رحمه الله بمشاركتنا بمراسم الدفن ، وبحضور العزاء في اللاذقية ودمشق ، وبإرسال الورود ، وبالإتصال الهاتفي ، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي وبكل كلمة قيلت وكُتبت ، وبكل دعاء من قلوب صادقة”.

وتابعت “أصدقاء الفقيد أطال الله في أعماركم الأقارب ، الأصدقاء ، الزملاء الفنانين ، السادة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ، والجهات الرسمية والشخصية وجميع المُحبين أكرمتمونا وخففتم عنّا حزننا شكر الله سعيكم ولا أفجعكم الله بعزيز ودمتم بخير”.

وكان قد إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيه سلاف منهارة وتبكي بحرقة، كما ظهر زوجها المخرج السوري ​وائل رمضان​ بالعزاء وأثار الفيديو تعاطف الجمهور وقدم لها واجب العزاء من خلال تعليقاتهم.