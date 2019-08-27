سلاف فواخرجي تنسى الشهرة وتلعب كالأطفال.. شاهدوا عفويتها!

أشعلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها وهي تلعب برفقة ابنيها في أحد الأماكن الترفيهية وتستلقي وسط عدد كبير من المكعبات الملونة.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بطبيعتها المرحة والعفوية. وهو ما أكدته من خلال تعليقها على الصورة حيث كتبت: “أحلى لحظة لما الطفل اللي جواتنا بيطغى على لحظات حياتنا مهما كانت صعبة”.



وأضافت: “كل واحد فينا بيحتاجه ليرجع هو هو ولا يخجل منه ولايمنعه ولايقيده. الطفولة روح مو عمرونقاء مالو حدود”.

ويذكر أن الممثلة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما احتفلت بيوم ميلادها في حفل مفاجئ أقامه زوجها الممثل وائل رمضانبحضور عدد من الفنانيين.

ونشرت على حسابها على “فيسبوك” فيديومن المناسبة مع التعليق: “شكراً لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني، بعد ماغاب الفرح مني. وشكراً من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين، لأنها منكم. جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي”.