شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب .

ومن بين هؤلاء الفنانة سلاف فواخرجي، التى تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، وانفصلا لفترة طويلة عام 2004، لكنهما عادا مرة أخرى لبعضهما، وترددت أكثر من مرة حولهما الأنباء التى تفيد بأنفصالهما ولكنهما لا يقومان بتأكيدها أو بنفيها، لنتفاجأ بعد ذلك بنشر أحدهما صورة تجمعهما بشكلٍ طبيعي ومنسجم، وهذا يرجع لقوة الحب والعاطفة بينهما، كما أن لديهما ولدين هما (حمزة وعلي)، يُذكر أنهما قد شاركها معاً في مسلسل الحسناء و العجوز و أجزاء من مسلسل بقعة ضوء .

صورة من زفاف الفنانة سلاف فواخرجي والفنان وائل رمضان

أحدث الصور التى تجمع سلاف فواخرجي بزوجها وائل رمضان

وعلي الصعيد الفنى، نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو ترويجي لمشهد يجمعها بالنجم أيمن زيدان من مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” حيث ظهرت وهي تخاطب أيمن بالقول: ” لاقيلي حل .. طالعني من العتمة ” . ولاقى الفيديو الترويجي إعجاب عدد كبير من جمهور سلاف ومتابعيها والذين أكدوا انهم بانتظار المسلسل.

يشار إلى أن “مسلسل الكندوش” عمل بيئة شامية من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك في بطولته بالإضافة لأيمن وسلاف كل من كندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا وآخرين .

كما يعرض حالياً لسلاف مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز حيث يعد العمل من الأعمال المثيرة للجدل وتشارك بطولته مع مجموعة من النجوم هم مهيار خضور وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ووسيم الرحبي و آخرين .