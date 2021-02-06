تداولت مجموعة من الحسابات الناشطة المعنية بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة نادرة للفنانين السوريين وائل رمضان وسلاف فواخرجي من يوم زفافهما قبل 22 عاماً، وبدت سلاف جميلة جدًا بفستان الزفاف، وبملامح طبيعية وبريئة، كما بدا رمضان في بملامح بريئة في مرحلة الشباب.

وقد أثنى المتابعون وروّاد السوشيال ميديا على جمال الثنائي، وركز على جمال فواخرجي الطبيعي ورأوا أنها كانت جميلة وما زالت، واعتبر البعض أنهما لم يتغيرا كثيرًا، فيما اعتبر البعض الآخر العكس.

سلاف فواخرجي وزوجها الفنان وائل رمضان في حفل زفافهما – عام (1999)م

سلاف فواخرجي، تزوجت من الممثل السوري “وائل رمضان” عام 1999 ، حيث تعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، وانفصلا لفترة طويلة عام 2004، ثم عادا مرة أخرى لبعضهما، وترددت أكثر من مرة حولهما الأنباء التى تفيد بأنفصال الثنائي ولكنهما لا يقومان بتأكيدها أو بنفيها، لنتفاجأ بعد ذلك بنشر أحدهما صورة تجمعهما بشكلٍ طبيعي ومنسجم، وهذا يرجع لقوة الحب والعاطفة بينهما، كما أن لديهما ولدين هما: (حمزة وعلي).

في سياقٍ آخر، شكل تصريح الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن “مسلسل الهيبة” مفاجأة لمتابعيها ولمحبي هذا العمل الدرامي، حيث قالت أنها لو عرض عليها التمثيل في هذا المسلسل ترفض، كون العمل لا يشبهها وليس “جوها”، لافتة الى أن “العمل حقق نجاجاً باهرا لكت لا يشبه شخصيتها”؛ كما أشادت الفنانة أيضًا بالممثلين الذين شاركوا في الهيبة، لافتة إلى أنها صاحبة مشروع وليست ممثلة فقط، تسعى لتنافس غيرها، أو تسرد حواراً أمام الكاميرا، وإلا لكانت متواجدة على الشاشة طيلة الوقت.

وعلي الصعيد الفنى، تحدثت سلاف فواخرجي في أحدث لقاءاتها عبر إذاعة «المدينة أف.أم»، عن عن فيلمها الجديد (مدد) موضحة أنه مازال في طور الإنتاج عبر التواصل مع منتج غير سوري.

وكانت آخر أعمال سلاف فواخرجي الدرامية مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز حيث يعد العمل من الأعمال المثيرة للجدل وتشارك بطولته مع مجموعة من النجوم هم مهيار خضور وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ووسيم الرحبي و آخرين .