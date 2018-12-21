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سلمان خان يتصدّر نجوم بوليوود الـ 10 الأكثر دخلاً في 2018

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Salman Khan

سلمان خان يتصدّر نجوم بوليوود الـ 10 الأكثر دخلاً في 2018

أصدرت مجلة فوربس العالمية قائمتها السنوية لنجوم بوليوود الأكثر دخلاً في 2018، وقد تصدّر القائمة الممثل سلمان خان بإجمالي المداخيل التي حقّقها هذا العام.

وحل في المرتبة الثانية فيرات كوهلي ويُحافظ للعام الثاني على التوالي على مرتبته.

وجاء في المرتبة الثالثة أكشاي كومار بعد أن زادت ثروته من 35.5 مليون دولار إلى 40.5 مليون دولار في عامٍ واحد.

وكانت الجميلة ديبيكا بادوكوني الممثلة الأعلى أجراً، واحتلت المرتبة الرابعة على القائمة، وقد ضاعفت أجرها مرّتين هذا العام.

وحل في المرتبة الخامسة Mahendra Singh Dhoni، وفي المرتبة السادسة أمير خان، ويليه في المرتبة السابعة أميتاب باتشان. وفي المراتب الثلاث الأخيرة حلّ رانفير سينغ ثمّ Sachin Ramesh Tendulkar وأخيراً Ajay Devgan.

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