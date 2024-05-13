كشفت الفنانة المصرية الشابة سلمى أبو ضيف أن حبها للأزياء بدأ منذ طفولتها كون والدها كان تاجرا للأقمشة.

سلمى أبو ضيف تحدثت عن والدها كاشفة أنه كان تاجرا للأقمشة

وقالت سلمى أبو ضيف خلال لقائها في “برنامج معكم” من تقديم الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON: “أنا طول عمري بحب اللبس وفاكرة زمان بابا كان بينزل يشتري معايا اللبس، بابا كان بيشتغل في الأقمشة كان تاجر قماش، كان دايما يشوف الخامة فعندي خلفية، كنت أروح المحل عنده زمان في الأزهر أشوف الأقمشة وأعيش وسط القماش”.

وتابعت سلمى أبو ضيف: “ممكن أكون اتأثرت ببابا كان عنده عدسة يشوف بيها القماش، ولما كنا بننزل نشتري اللبس كان يقولي إيه “الهلاهيل” اللي بتجيبيها وفي حاجات يقولي هتلبسيها وهتفضل عندك في الدولاب، واتعلمت أن الجودة أهم من حاجات ممكن نشتريها وتترمي”.

سلمى أبو ضيف في برنامج معكم

وأوضحت سلمى أبو ضيف إنها عندما تظهر بمجوهرات في حفل ما تكون تعرضها وليست تمتلكها كاشفة عن أغلى شيء ارتدته: “أغلى حاجة لبستها أظن كان في مهرجان كان، عقد كبير كان تحفة ألماظ كله لونه أخضر، باخده لفة وياخدوه مني”.

سلمى أبو ضيف ترتدي وأغلى عقد ارتدته

وأكدت سلمى أبو ضيف أنها تشعر بالراحة عندما ترتدي أي ملابس في الخارج قائلة: “اللبس اللي بلبسه في فرنسا بحبه لأني بحس إني وأنا نازلة محدش هيتريق عليا وواثقة لكن هنا ممكن حد يتريق عليا، كان في لبس لبسته في مهرجان القاهرة والناس اتريقت عليا جدا”.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2024 بـ “مسلسل أعلى نسبة مشاهدة“.

مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

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