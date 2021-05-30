فاجأت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف المتابعين، بحديثها عن معاناتها الصحية خلال الفترة الأخيرة مرجعة السبب الى الحسد.
وكتبت سلمى في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مشيرة الى أنها تعرّضت لحروق، وقالت: “في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة”.
ونشرت سلمى صورة شفتيها المصابتين، وعلّقت: “ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله”.
وأضافت: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء”.