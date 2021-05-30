فاجأت الممثلة المصرية ​سلمى أبو ضيف​ المتابعين، بحديثها عن معاناتها الصحية خلال الفترة الأخيرة مرجعة السبب الى الحسد.

وكتبت سلمى في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مشيرة الى أنها تعرّضت لحروق، وقالت: “في أسبوعين، تعرضت لحروق في جميع أنحاء جسدي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر أجريت منظار القرحة”.

ونشرت سلمى صورة شفتيها المصابتين، وعلّقت: “ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله”.

وأضافت: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء”.