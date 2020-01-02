سلمى رشيد تستقبل عام 2020 بصورة واضحة لوجه طفلها

بعد حوالي الـ3 أشهر على ولادتها لطفلها الأول يانيس وذلك في مطلع شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، قررت الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​ أن تستقبل عام 2020 بنشرها للمرة الاولى صورة واضحة لوجه الطفل.

وظهرت رشيد في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي نائمة، وإبنها نائم إلى جنبها، وعلّقت بالقول:”أجمل بداية لسنة 2020″.

وكانت رشيد قد كشفت عن زواجها مطلع العام المنقضي وذلك بنشرها هدية تلقتها من زوجها، ميكروفون صنع من ذهب ومرصع بألماس وحفر عليه اسمها، وعلقت سلمى على الصورة، قائلة: “حبيت نشارككم هذه الهدية الرائعة، شاركتها معكم لأنها هدية فنية قبل صعودي على المسرح اللي حتشوفوها معايا دائما إن شاء الله، تلقيتها من زوجي دابا، ميكروفون خاص بيا مكتوب عليه اسمي، ومرصع بالماس والدهب الأبيض. شكرا يا رفيق العمر”.