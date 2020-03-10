سماح أنور : ” نقابة الصحفيين سرقوا معاش أبويا “

نشرت الفنانة المصرية ” سماح أنور ” منشورا عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي هاجمت من خلاله نقابة الصحفيين في مصر بسبب عدم حصولها على معاش والدها منذ عام 2008 .

فكتبت في منشورها قائلة : ” نقابة الصحفيين .. لم نحصل على معاش والدي الكاتب الصحفي الشاعر أنور عبد الله منذ وفاته 2008 .. ولما كلمت الأستاذ محمد عبد القدوس قاللي أصل مادام محدش طلبه في ساعتها يبقى خلاص كده راح عليكي ” .

وتابعت : ” ده بجد ولا حقيقي؟ .. عزبة النقابات .. نقابة الصحفيين سرقوا معاش أبويا ” .

وعلى الجانب الآخر خرج ” محمد شبانة ” سكرتير عام نقابة الصحفيين للرد على تصريحات سماح أنور نافيا صحتها بشكل تام وأن الفنانة لم تتقدم بأي طلب للنقابة بخصوص معاش والدها نهائيا .

فقال في تصريحات صحفية له : ” بصفتي سكرتير عام النقابة لم أكن أعلم شيئا عن هذا الموضوع إلا من ساعة واحدة ومن خلال رسالة صوتية على الواتس آب للفنانة سماح أنور ” .

وتابع : ” على الفور تواصلت معها بكل احترام وسألتها إذا كانت تقدمت بأي طلب رسمي وقالت إن هذا لم يحدث ولكنها فقط سألت منذ 5 سنوات وقالوا لها إنه لا يجوز صرف معاش لوالدها الراحل ” .

وأضاف محمد شبانة : ” والد الفنانة متوفى منذ عام 2008 حسب كلامها وهي وشقيقها كورثة لم يسألا .. ولكن شخصا ما أعطاها رقمي فأرسلت لي رسالة وطلبت منها التقدم بطلب رسمي وستتم دراسة الحالة وفق اللوائح ولو لها حق فنقابة الصحفيين ستمنحه لها فورا كأي أسرة يرحل والدها الصحفي دون أن يكون هناك دخل ” .