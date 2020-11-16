نشر موقع “اليوم السابع” المصري تسجيل صوتى قيل أنه مسرب لـ”سما المصرى” من داخل محبسها، تبكى فيه وتتوسل بعد كثرة القضايا المقامة ضدها.

وقالت سما المصري ” أنا مش عارفة ليه كل القضايا دى بتتعمل ضدى في الوقت ده 3 قضايا في وقت واحد سب وقذف و تحريض في الاقتصادية، و عندى قضية جديدة بكرة في نيابة أكتوبر، عايزة أعرف ليه كل القضايا والأحكام دى ضدى بس”.

وتابعت سما باكية، :” أنا غلطت مرة واتعاقبت وخدت سنتين، وسنة في قضة السب والقذف، مع إنى والله ما نشرتش الفيديو أنا بعته على الواتس لصحبتى، مبعتوش لريهام سعيد، أتحاسب ليه على الواتس، وقضية التحريض التانية اللى اتعاقبت عليها مرة اتعاقب عليها ليه تانى، وقضية بكرة في أكتوبر، ليه الواحد يعيش اللى باقى من عمره في السجن”.

يذكر أن سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى تحاكم بعدد من القضايا لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة،