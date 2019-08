سما المصري بالمايوه في العيد: “جاتنا نيلا”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

جاتنا نيلا….لا عيدنا وخرجنا مع اللي خرجوا ولا نمنا مع اللي ناموا….وكل مااقول لحد فين العيديه يقولي دا عيد اللحمه قال يعني العيد الصغير كان حد عبرني واداني عيديه…..نديها وقفه صلاح باه بلا عيد ولا تين شوكي😒😒😒😒😒😒