سما المصري تتحدى الهولنديات بـ “انضف باط”!

نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري صورا جديدة من عطلتها في هولندا وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت سما المصري في احد هذه الصور وهي ترفع ذراعها مع فتاتان هولنديتان يقومان بنفس الحركة وعلقت قائلة “وفي اللحظه دي في احدي كافيهات هولندا وبعد ماعملنا مسابقه انضف باط بيني وبين الهولنديات كان الكافيه هيتكسر عليا من البنات بتوع هولندا بس الحمد لله ربنا ستر”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
وفي اللحظه دي في احدي كافيهات هولندا وبعد ماعملنا مسابقه انضف باط بيني وبين الهولنديات كان الكافيه هيتكسر عليا من البنات بتوع هولندا بس الحمد لله ربنا ستر….شوفوا الفيديو الجديد كامل بتاع الصوره دي من التسكع والسرمحه في شوارع هولندا علي رابط قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري….🤭🤭🤭🤭
وكانت سما المصري قد نشرت العديد من الصور حيث ظهرت في احداها بين شابين ينظران اليها وعلقت قائلة “الرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.
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دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس…اللي عايز يشوف الفيديو دا كامل هيلاقيه علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…اللي مزنوق في شتيمه يروح يشتم في تعليقات القناه تحت الفيديو عشان عندي صداااع م الطياره….ولعت خااالص😂😂😂😂
وقد تعرضت سما المصري بسبب هذه الصور لموجة من الانتقادات حيث اتهما الكثيرين بأنها تشوه صورة المرأة المصرية خصوصا والعربية عموما.