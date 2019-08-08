سما المصري تتحدى الهولنديات بـ “انضف باط”!

نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري صورا جديدة من عطلتها في هولندا وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت سما المصري في احد هذه الصور وهي ترفع ذراعها مع فتاتان هولنديتان يقومان بنفس الحركة وعلقت قائلة “وفي اللحظه دي في احدي كافيهات هولندا وبعد ماعملنا مسابقه انضف باط بيني وبين الهولنديات كان الكافيه هيتكسر عليا من البنات بتوع هولندا بس الحمد لله ربنا ستر”.

وكانت سما المصري قد نشرت العديد من الصور حيث ظهرت في احداها بين شابين ينظران اليها وعلقت قائلة “الرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.

وقد تعرضت سما المصري بسبب هذه الصور لموجة من الانتقادات حيث اتهما الكثيرين بأنها تشوه صورة المرأة المصرية خصوصا والعربية عموما.