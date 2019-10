سما المصري تتضامن مع فلة الجزائرية ضد مرتضى منصور : ” انا مصدقاكي .. هو بني آدم مؤذي وهنشوف فيه يوم أسود “

View this post on Instagram

لا حول ولا قوه الا بالله…..يعني هو فجر اللي اسمه مرتضي دا وصل لكده لو كان كلامها صحيح….بصي يافنانه /فله الجزائريه انا مصدقاكي لانه حاول يعمل معايا كده كذا مره ويلفقلي قضيه مخليه بالشرف وكان آخرها البلاغ اللي هو قدمه فيا بالتحريض علي الفسق اللي هو كل شويه يطلع يجعجع عليه ويقول مين اللي حفظلي البلاغ ودا اللي مجننه عليا .بس ربنا نجاني منه…طيب بدل ماتدخل في أعراض الناس روح شوف بنتك اتطلقت ليه ياحيلتها بس احنا مش هندخل في عرض بنتك ذي مابتعمل مع بنات الناس….هو بني آدم مؤذي وربنا هينتقم منه اشد انتقام واهو ربنا بعتله مرض في جسمه نوع نادر من مرض السكر ولسه ياما هيشوف اصبري ربنا هيجيبلك حقك انتي وغيرك بنات الجزائر اشراف وعلي راسنا من فوق انا بعتذرلك آن واحد ذي دا اذاكي في شرفك وعرضك ذي مابتقولي حقك علينا كلنا انتي وغيرك وهو مؤذي لمصريين كتير مش بس غير المصريين…اصبري الظالم ربنا بيمهله في الدنيا لحد ماالمظلوم يشوف فيه يوم اسود علي دماغه…وهنشوف فيك يوم اسود ياسليط اللسان….ماتزعليش…اصبري قريب هنتفرج عليه قريب جدا….حقك علينا…😘😘😘