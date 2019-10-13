سما المصري تتضامن مع فلة الجزائرية ضد مرتضى منصور : ” انا مصدقاكي .. هو بني آدم مؤذي وهنشوف فيه يوم أسود “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو للفنانة ” فلة الجزائرية ” تهاجم فيه رئيس نادي الزمالك المصري المستشار ” مرتضى منصور ” .

والتي تحدثت فيه فلة الجزائرية عن قيام مرتضى منصور بتلفيق قضية دعارة لها منذ 23 عاما إلى جانب السب والقذف الذي تعرضت له منه .

لتخرج الفنانة المصرية ” سما المصري ” معلنة تضامنها مع فلة الجزائرية وتصديقها فيما قالته حيث قامت بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بفلة على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وعلقت سما على مقطع الفيديو مهاجمة مرتضى منصور وكتبت : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. يعني هو فجر اللي اسمه مرتضي دا وصل لكده لو كان كلامها صحيح .. بصي يافنانة فلة الجزائرية انا مصدقاكي لانه حاول يعمل معايا كده كذا مرة ويلفقلي قضية مخلة بالشرف وكان آخرها البلاغ اللي هو قدمه فيا بالتحريض علي الفسق اللي هو كل شوية يطلع يجعجع عليه ويقول مين اللي حفظلي البلاغ ودا اللي مجننه عليا ” .

وتابعت : ” بس ربنا نجاني منه .. طيب بدل ما تدخل في أعراض الناس روح شوف بنتك اتطلقت ليه ياحيلتها بس احنا مش هندخل في عرض بنتك ذي مابتعمل مع بنات الناس .. هو بني آدم مؤذي وربنا هينتقم منه اشد انتقام واهو ربنا بعتله مرض في جسمه نوع نادر من مرض السكر ولسه ياما هيشوف اصبري ربنا هيجيبلك حقك انتي وغيرك بنات الجزائر أشراف وعلي راسنا من فوق ” .

وأضافت سما : ” انا بعتذرلك إن واحد زي دا ازاكي في شرفك وعرضك زي مابتقولي حقك علينا كلنا انتي وغيرك وهو مؤذي لمصريين كتير مش بس غير المصريين .. اصبري الظالم ربنا بيمهله في الدنيا لحد ما المظلوم يشوف فيه يوم أسود على دماغهوهنشوف فيك يوم اسود ياسليط اللسان .. ماتزعليش اصبري قريب هنتفرج عليه قريب جدا .. حقك علينا ” .