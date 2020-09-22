أيّدت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس (الاثنين)، حكمها بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري؛ عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وظهرت سما في المحكمة وهي تُمسك بمصحف وسجادة صلاة، وترتدي ملابس السجن البيضاء، وتضع كمّامة طبية.

وكانت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، قد قضت بمعاقبة سما بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة الى المحكمة الاقتصادية، في شهر أيار (مايو) الماضي، أنه في 24 نيسان (أبريل) 2020 أمر رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، بتوجيه الاتهام إلى سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصري”.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصري، بنشرها مقاطع مصوّرة مخلّة عبر حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إنستغرام”، و”يوتيوب”، تغري بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها على النحو المبين في التحقيقات.